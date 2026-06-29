© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoCitigroup sieht für Sandisk dank des KI-getriebenen Speicherbooms weiteres Aufwärtspotenzial und hebt das 12-Monats-Kursziel deutlich an.Nach Einschätzung der Citigroup dürfte auch Sandisk zu den größten Profiteuren des anhaltenden Booms im Speichermarkt zählen. Die Investmentbank bekräftigte ihre Kaufempfehlung und erhöhte sein 12-Monats-Kursziel von 2.025 auf 2.500 US-Dollar. Angebotsknappheit im NAND-Markt spielt Sandisk in die Karten Analystin Asiya Merchant verwies in einer Studie auf die außergewöhnlich starken Ergebnisse von Micron im dritten Geschäftsquartal 2026. Der Speicherchiphersteller habe sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen des Marktes klar übertroffen. …
Enthaltene Werte: US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen
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