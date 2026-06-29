DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AIRBUS - Trotz eines schwachen Auftaktquartals sieht Airbus-Finanzchef Thomas Toepfer den europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern auf gutem Weg, das ehrgeizige Auslieferungsziel für 2026 zu erreichen. Bisher habe der Iran-Krieg zu keinen Stornierungen oder Verschiebungen von Flugzeugbestellungen geführt, sagte er im Interview. (Börsen-Zeitung)

PORSCHE - Der Sortwagenhersteller will die Herstellung des Modells Cayenne mit allen drei Antriebsvarianten von Bratislava nach Leipzig verlagern. Konzernchef Michael Leiters will so die Auslastung des Werks in Sachsen langfristig absichern, wie aus Arbeitnehmerkreisen zu hören ist. Voraussetzung sei, dass die Arbeitnehmerseite sich auf eine spürbare Absenkung der Löhne einlässt, weil die Entgelthöhen in der Slowakei deutlich unter dem Niveau der deutschen Porsche-Mitarbeiter liegen. Die Porsche-Pläne sind Teil eines umfassenden Sparprogramms im Mutterkonzern Volkswagen. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

BAYWA - Gläubigerbanken und Eigentümer des angeschlagenen Baywa-Konzerns stehen kurz vor der Einigung auf ein neues Sanierungskonzept. Die Verhandlungen seien in der finalen Phase, es gehe vor allem noch um technische Details, erfuhr das Handelsblatt aus Finanzkreisen. Eine Lösung soll bis Dienstag präsentiert werden. Laut Verhandlungskreisen sieht diese einen Schuldenschnitt im Volumen eines hohen dreistelligen Millionenbetrags vor. Im Gegenzug sollen die Eigentümer schrittweise sowie geknüpft an bestimmte Fortschritte noch einmal frisches Kapital geben. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - Der Autohersteller beerdigt nach Informationen der Bild-Zeitung das Projekt des mit Bosch geplanten Autopiloten. Der Baukasten für Fahrerassistenz und automatisiertes Fahren "Automated Driving Alliance" solle nicht kommen, hätten mehrere voneinander unabhängige Quellen bestätigt. Der "Rausschmiss von Bosch" sei Teil des aktuellen Rettungsplans, der das Überleben von Volkswagen sichern solle. Das Projekt galt seit 2022 als Gegenentwurf zu den Bemühungen von Tesla, Mercedes und der starken Konkurrenz aus China. (Bild-Zeitung)

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June 29, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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