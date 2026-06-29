Die Eli Lilly-Aktie hat einen historischen Meilenstein erreicht. Mit dem Sprung auf ein neues Allzeithoch überschritt der Pharmakonzern erstmals die Marke von 1 Billion US$ Börsenwert. Angetrieben wurde die Rallye durch das anhaltend starke Wachstum sowie die hohe Nachfrage nach den Schlüsselprodukten des Unternehmens. Damit rückt die Frage in den Fokus, ob die Aktie ihren Höhenflug fortsetzen kann oder nach der beeindruckenden Kursentwicklung zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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