Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 29
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|26/6/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.21
|Shrs:
|124,008,789.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|26/6/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.18
|Shrs:
|12,488,113.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|26/6/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.27
|Shrs:
|68,749,845.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|26/6/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.10
|Shrs:
|4,285,235.00
|Tckr:
|FSEM
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EAH
|Date:
|26/6/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.93
|Shrs:
|14,029,803.00
|Tckr:
|FSCE
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|UIH
|Date:
|26/6/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.39
|Shrs:
|899,213.00
|Tckr:
|FSMU
|Fund:
|FIL ESG USD EM BOND ETF
|EHI
|Date:
|26/6/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.89
|Shrs:
|6,648,628.00
|Tckr:
|FESE GY
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|26/6/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.87
|Shrs:
|16,642,918.00
|Tckr:
© 2026 PR Newswire