Mainz (ots) -
Woche 27/26
Montag, 29.06.
Bitte Programmänderung beachten:
0.45 Ermittler!
Bis der Tod euch scheidet
Deutschland 2021
"heute journal" entfällt"
(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6303896
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