© Foto: Sina Schuldt/dpaVW steht laut Bericht vor dem Aus der Bosch-Allianz für autonomes Fahren. Nach 1,5 Milliarden Euro Einsatz soll ein neuer Partner helfen.Volkswagen steht laut einem Zeitungsbericht kurz vor dem Ausstieg aus der Entwicklungspartnerschaft mit dem Zulieferer Bosch im Bereich autonomes Fahren. Der Automobilhersteller will die "Automated Driving Alliance" (ADA) beenden, berichtete die Bild-Zeitung am Sonntag unter Berufung auf Insider. Gründe dafür seien mangelnde Fortschritte und der Druck zur Kostensenkung. Obwohl rund 1,5 Milliarden Euro in das Projekt investiert wurden, gilt die Technologie intern als nicht wettbewerbsfähig. VW sieht demnach einen deutlichen Rückstand gegenüber …
Enthaltene Werte: DE0007100000,DE0007664039,US88160R1014Den vollständigen Artikel lesen
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