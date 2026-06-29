Nicht nur der heiße Sommer sorgte bei den Investoren über das Wochenende für Schweiß auf der Stirn, zusätzlich ist der Krieg im Nahen Osten mit der jüngsten Eskalation wieder auf die Agenda zurückgekehrt. Die USA griffen mehrere Ziele im Iran an, gleichzeitig aber sitzen die beiden Verhandlungspartner weiter am Verhandlungstisch. Im Wesentlichen geht es hier um die Zukunft des Atomprogramms im Iran, die Hoheit über die Straße von Hormus und die Situation im Libanon. Keine einfachen Themenfelder, die auch in den kommenden Wochen für hitzige Gemüter auf allen Seiten sorgen werden.

In Asien reagierten die Anleger auf die Entwicklung mit weiteren Gewinnmitnahmen bei den großen Technologieaktien. Sie erwarten zeitnah keine neuen positiven Impulse von den Unternehmen und passen ihre Aktienpositionen an. Zu hoch ist das Risiko, dass sich die erreichten Bewertungen von den realwirtschaftlichen Entwicklungen abgekoppelt haben und es jederzeit zu einer größeren Korrektur kommen kann. Für etwas positive Stimmung sorgten die besser als erwarteten japanischen Einzelhandelsumsätze.

Die durch den Feiertag in den USA verkürzte Handelswoche ist mit einigen interessanten Konjunkturdaten gespickt. Dennoch dürfte sich mit dem Beginn der Ferienzeit das Handelsvolumen ausdünnen und es zu einer erkennbar nachlassenden Volatilität an den Finanzmärkten kommen. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 24 650 und 24 900 Punkten bewegen.

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