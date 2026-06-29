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29.06.2026 08:54 Uhr
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BÖRSE AKTUELL: Asiens Tech-Sektor unter Druck - Marktbericht Börse mit Geopolitik und Rohstoffen im Fokus (29.06.2026)

Die Börse aktuell startet mit gemischten Vorzeichen in die neue Handelswoche. Während der Technologiesektor in Asien unter deutlichen Gewinnmitnahmen leidet, sorgen steigende geopolitische Spannungen im Nahen Osten erneut für Unsicherheit an den Finanzmärkten. Gleichzeitig profitieren chinesische Gesundheitsaktien von einer spürbaren Sektorrotation.

Auch an den Rohstoffmärkten bleibt Bewegung: Öl- und Gaspreise notieren auf dem niedrigsten Niveau seit Beginn des Konflikts zwischen Israel und dem Iran. Im heutigen Marktbericht Börse stehen daher insbesondere Halbleiterwerte, geopolitische Entwicklungen und wichtige makroökonomische Daten aus Japan im Fokus.

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