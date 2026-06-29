Die Zahlen sind kaum zu glauben: Micron Technology hat seinen Quartalsumsatz glatt vervierfacht, Nvidia zieht von Rekord zu Rekord, und Intel sichert sich einen Deal mit Apple. Der Halbleitersektor läuft auf Hochtouren und wer nur auf einzelne Aktien schaut, verpasst das große Bild. Denn das eigentliche Rennen findet entlang der gesamten Chip-Wertschöpfungskette statt.Micron Technology hat jüngst Zahlen vorgelegt, die für sich sprechen. Im dritten Quartal sprang der Umsatz des Speicherspezialisten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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