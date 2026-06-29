Berlin (ots) -vdp-Tochter erhält Siegel für vorbildliche Beratung des MittelstandsDie vdpConsulting AG (vdpC), ein Tochterunternehmen des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp), setzte sich beim Beratervergleich "Top Consultant" durch und erhielt das Siegel für vorbildliche Beratung des Mittelstands. Die Preisverleihung fand Freitagabend im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit in Heidelberg statt."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Sie würdigt die engagierte Arbeit, die unser Team Tag für Tag bei mittelständischen Banken und Regionalbanken leistet", kommentierte vdpC-Vorstand Christian Lehmann. "Besonders stolz macht uns, dass wir die Anerkennung unseren Kunden zu verdanken haben. Ihr positives Feedback ist für uns Ansporn, ihnen weiterhin eine qualitativ hohe Beratung zu bieten."Jens Tolckmitt, vdpC-Aufsichtsratsvorsitzender und vdp-Hauptgeschäftsführer, fügte hinzu: "Die vdpConsulting hat sich zuletzt sehr positiv entwickelt, hinter ihr liegt ein erfolgreiches Jahr. Als Boutiqueberatung für Banken, die Spezial Know-how rund um die Immobilienfinanzierung und die besicherte Refinanzierung bündelt, ist sie im gegenwärtigen Marktumfeld sehr gut aufgestellt."Der Preis resultiert aus einer wissenschaftlichen Kundenbefragung, die die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter von "Top Consultant", durchgeführt hat. Im Mittelpunkt der Befragung steht die Kundenzufriedenheit und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung. Nach Auswertung aller Antworten hat sich vdpC als eines der besten Beratungshäuser durchgesetzt. Bei der Preisübergabe hieß es von Seiten der Veranstalter, dass das Unternehmen in diesem Jahr mit seiner ausgeprägten Mittelstands-Kompetenz im Kundensegment Banken überzeugt habe.Die vdpC berät ihre Kunden hinsichtlich Strategie-, Fach- und Umsetzungsthemen aus den Bereichen Kreditgeschäft, Immobilienbewertung, Refinanzierung, Risiko- und Liquiditätsmanagement und Banksteuerung. Das Unternehmen begleitet Banken, Sparkassen und Finanzdienstleister, die die Expertise, Branchenkenntnis und jahrelange Erfahrung der Berater schätzen.Die Prüfkriterien und weitere Details zum Beratervergleich "Top Consultant" sind auf www.top-consultant.de abrufbar.Über den Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)Der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) ist einer der fünf Spitzenverbände der Deutschen Kreditwirtschaft. Er repräsentiert die bedeutendsten Kapitalgeber für den Wohnungs- und Gewerbebau sowie für den Staat und seine Institutionen. Der Verband vertritt die pfandbriefspezifischen Interessen seiner Mitgliedsinstitute gegenüber Gesetzgeber, Aufsicht, Ratingagenturen und sonstigen Marktteilnehmern.Über die vdpConsulting AGDie vdpConsulting AG ist eine in Hamburg ansässige Beratungsboutique mit einer Spezialisierung auf die deutsche Kreditwirtschaft. Sie berät ihre Kunden in Strategie-, Fach- und Umsetzungsthematiken aus den Bereichen des Kreditgeschäfts, der Immobilienbewertung, der Refinanzierung, des Risiko- und Liquiditätsmanagements und der Banksteuerung. Das Unternehmen ist Marktführer in der Beratung zu Pfandbrieflizenzanträgen für Banken in Deutschland. Seine strategische Ausrichtung fokussiert auf fachliche Exzellenz und Qualitätsführerschaft. Das Team der vdpConsulting AG versteht sich als Coaches und macht Projektarbeit Hand in Hand mit internen Mitarbeitenden der Kunden, um Veränderungen nachhaltig zu verankern und einen langfristigen Wertbeitrag zu generieren. Die Beratungsgesellschaft strebt in ihrer Strategie 2028 einen klaren Wachstumskurs an, der durch die Einbindung in ein leistungsstarkes Netzwerk ermöglicht wird. Dieses Netzwerk begründet sich im Besonderen durch den Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) als einem der fünf Spitzenverbände der deutschen Kreditwirtschaft und Miteigentümer der vdpConsulting AG.Pressekontakt:Carsten DickhutT +49 30 20915-320E dickhut@pfandbrief.deHorst BertramT +49 30 20915-380E bertram@pfandbrief.devdpConsultingAGChristian Lehmann (Vorstand)T +49 151 59001241E christian.lehmann@vdpconsulting.deOriginal-Content von: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29608/6303943