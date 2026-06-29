Die Aktie des Motorenherstellers Deutz hat in den vergangenen Monaten deutlich an Dynamik verloren. Nach einem Hoch von 12,50 € im Februar notiert der Titel am Montag aktuell bei 8,90 €. Damit stellt sich die Frage, ob der Kursrückgang bereits eine attraktive Einstiegschance bietet oder weitere Rückschläge drohen. Zyklisches Marktumfeld bleibt Belastungsfaktor Deutz ist stark von den Investitionszyklen seiner Kunden abhängig. Während sich die Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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