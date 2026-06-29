Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um ein düsteres Zukunftsszenario, die Technik von ASML, Kaffeeautomaten, Chronoworking und ein praktisches Open-Source-Tool. Nachdem bereits Anthropic von der US-Regierung verboten wurde, ihr neuestes KI-Modell außerhalb der Vereinigten Staaten anzubieten, soll das Weiße Haus jetzt auch auf OpenAI eingewirkt haben, um die Veröffentlichung des nächsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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