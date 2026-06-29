Anzeige
Mehr »
Montag, 29.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Brasiliens Moment für seltene Erden ist gekommen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 723581 | ISIN: BMG2155Y1075 | Ticker-Symbol: CZR
Frankfurt
29.06.26 | 09:05
0,056 Euro
+7,77 % +0,004
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0550,05809:59
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CITIC RESOURCES
CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD0,056+7,77 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.