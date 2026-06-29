© Foto: Dall-ESamsung und SK Hynix wollen weitere Milliarden in KI und Halbleiter investieren - doch die Börse straft die Investitionspläne zunächst mit Kursverlusten ab.Die Aussicht auf milliardenschwere Investitionen belastete zum Wochenstart die Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix. Medien zufolge könnten Samsung und SK Hynix in den kommenden zehn Jahren gemeinsam bis zu 2.000 Billionen Won (1,3 Billionen US-Dollar) in den Ausbau ihrer Halbleiter- und KI-Geschäfte investieren. Die Aktie von Samsung Electronics verlor 3,28 Prozent, während die Papiere von SK Hynix um 1,23 Prozent nachgaben. Marktteilnehmer sehen die bevorstehenden Investitionen zwar als strategisch notwendig an, befürchten …
Enthaltene Werte: KR7005930XXXDen vollständigen Artikel lesen
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