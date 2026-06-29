DAX Prognose für Montag, 29.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX aktuell startet mit einem Erholungsversuch in die neue Handelswoche. Nach den Verlusten zum Wochenschluss und einem Xetra-Schluss bei 24.671 Punkten richten sich die Blicke der Anleger auf die Frage, ob der deutsche Leitindex den Bereich um die 25.000-Punkte-Marke erneut ins Visier nehmen kann.

Charttechnisch bleibt die Ausgangslage jedoch anspruchsvoll. Zwar konnte sich der DAX im vorbörslichen Handel oberhalb wichtiger kurzfristiger Unterstützungen stabilisieren, dennoch dominieren im übergeordneten Bild weiterhin vorsichtige Signale. Für die heutige DAX Prognose spielen daher sowohl technische Schlüsselmarken als auch wichtige Konjunkturdaten aus Europa und den USA eine entscheidende Rolle.

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