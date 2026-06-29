Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Friedensgespräche werden trotz der Attacken vom Wochenende fortgesetzt und die Marktteilnehmer können ihren Fokus zunächst auf Konjunktur- und Inflationsdaten richten, so die Helaba.In dieser Woche stünden zahlreiche Veröffentlichungen an. Bereits heute werde der Reigen mit der EWU-Geldmenge sowie den vorläufigen Verbraucherpreisen in Spanien eröffnet. Am Dienstag würden die Inflationsdaten in Deutschland, Frankreich und Italien folgen, bevor am Mittwoch die EWU-Teuerung veröffentlicht werde. Der Preisdruck dürfte im Juni nicht größer geworden sein, denn die Benzin- und Dieselpreise seien im Vergleich zum Mai gesunken. Bei den Dienstleistern sei jedoch mit einer erhöhten Preisdynamik zu rechnen. Die Inflationssorgen dürften trotzdem gedämpft bleiben, auch vor dem Hintergrund, dass die Energiepreise weiter gesunken seien. Mit Blick auf die Zinserwartungen sei auch auf die EZB-Konferenz in Sintra verwiesen, auf der viele Notenbankvertreter zu Wort kommen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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