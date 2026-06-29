Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future war am Freitag nochmals in der Lage, ein neues Impuls- und Kontrakthoch bei 127,64 zu markieren, so die Helaba.Die quantitativen Indikatoren seien weiteren Befestigungen nicht im Wege. So stehe der DMI bei steigendem ADX auf Kauf, auch wenn dieser noch unterhalb von 20 liege. Auch der MACD weise ein Kaufsignal auf und steige wie der Stochastic weiter. Die 138,2%-Projektionsmarke finde sich bei 127,96. Im Fall von Rücksetzern gebe es Unterstützungen bei 127,22, 126,80 und an der 21-Tage-Linie bei 126,24. (29.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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