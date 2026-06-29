EQS-News: Buyglobal
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BERLIN, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Buyglobal, der auf Produkte für Haus, Büro, Outdoor und Lifestyle spezialisierte Online-Händler, gab den Start seines Sommer-Sonderverkaufs 2026 für den deutschen Markt bekannt. Im Rahmen der vom 23. Juni bis zum 12. Juli laufenden Aktion erhalten Kunden 6 % Rabatt auf das gesamte Sortiment sowie einen zusätzlichen Rabatt von 10 %, wenn sie zwei beliebige Artikel kaufen.
Maßgeschneiderte Lösungen für modernes Wohnen
Das Angebot umfasst eine breite Palette an Produktkategorien, darunter Möbel für den gesamten Wohnbereich, Gartengeräte, Fitnessgeräte, Haushaltsgeräte, Tierbedarf und Mobilitätsprodukte, die den Verbrauchern dabei helfen sollen, ihre Wohnräume und ihren Lebensstil zu einem außergewöhnlich günstigen Preis aufzuwerten.
Der Sommer ist die Hochsaison für den privaten Konsum - von Erfrischungen für zu Hause über das Leben im Freien bis hin zum Fitnesstraining zu Hause: Die Nachfrage der Verbraucher nach Lebensqualität ist in dieser Zeit besonders ausgeprägt. Mit dieser Sommeraktion möchte Buyglobal mehr Familien dabei helfen, ihre Wohnräume und ihren Lebensstil durch erhebliche Einsparungen und eine sorgfältig zusammengestellte Produktauswahl aufzuwerten und so allen Menschen ein hochwertiges Leben zu ermöglichen.
Über Buyglobal
Buyglobal entstand aus einer einfachen Idee heraus - Ein gemütliches Zuhause zu schaffen, sollte nicht kompliziert sein. Mit einem Team von über 700 Fachleuten verfügt Buyglobal über fundiertes Know-how in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Logistik und Beschaffung und gewährleistet so zuverlässige Produkte, eine schnelle Lieferung vor Ort, sichere Zahlungsabwicklung und einen reaktionsschnellen Kundensupport.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.buyglobal.com/
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29.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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