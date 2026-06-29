DJ Spaniens HVPI-Inflation unverändert
DOW JONES--Der Inflationsdruck in Spanien hat im Juni entgegen den Erwartungen nicht abgenommen. Wie die Statistikbehörde INE mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 3,6 (Mai: 3,6) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 3,4 Prozent prognostiziert. Für Deutschland, Frankreich und Italien (Veröffentlichungen alle am Dienstag) werden Inflationsrückgänge erwartet. Für den Euroraum (Veröffentlichung Mittwoch) wird ein Rückgang der Teuerung auf 3,0 (3,2) Prozent prognostiziert.
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June 29, 2026 03:26 ET (07:26 GMT)
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