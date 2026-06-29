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Basilia Jewellery & Watch Fair: Erste Ausgabe findet vom 8. bis 11. April 2027 in Basel statt



29.06.2026 / 10:00 CET/CEST





Medienmitteilung Basel, 29. Juni 2026 Informa Markets und die MCH Group geben die Daten für die erste Ausgabe der Basilia Jewellery & Watch Fair bekannt: Die neue internationale Plattform für die Schmuck-, Uhren- und Edelsteinbranche findet vom 8. bis 11. April 2027 in der Halle 2 der Messe Basel statt. Die neue Messe «Basilia Jewellery & Watch Fair» bringt als dedizierte B2B-Plattform Hersteller, Lieferanten, unabhängige Marken, Detailhändler und Einkäufer aus aller Welt zusammen. Ermöglicht wird dies durch die Partnerschaft zwischen Informa Markets und der MCH Group. Informa Markets betreibt das weltweit führende B2B-Netzwerk im Schmuckbereich und verfügt über ausgewiesene Expertise in der Entwicklung von Plattformen für die Schmuck- und Edelsteinbranche. «Basel wird vom 8. bis 11. April 2027 zum Zentrum der internationalen Schmuck- und Uhrenwelt», sagt Roman Imgrüth, CEO Exhibitions & Events der MCH Group. «Unsere neue Messe Basilia ergänzt das bestehende Ökosystem und schafft einen Marktplatz, der der gesamten Branche offensteht.» Dem stimmt auch Dan Ye, Vice President for Strategic Initiatives bei Informa Markets in Asien, zu: «Basilia ist nicht einfach eine weitere Messe - sie ist eine mit Bedacht gestaltete Plattform, konzipiert für Einkäufer mit einer klaren Mission. Unser Termin im April schafft eine natürliche Synergie innerhalb des Schweizer Messekalenders und positioniert uns optimal im globalen Schmuckkreislauf.» Celine Lau, Director of Jewellery Fairs bei Informa Markets, ergänzt: «Wir kuratieren das gesamte Spektrum: Aspirational Luxury trifft auf High Jewellery, Boutique-Marken stehen neben unabhängigen Uhrmachern, und führende Anbieter von Diamanten, Farbedelsteinen und Perlen stellen gemeinsam mit Anbietern innovativer Schmucktechnologie aus. Es ist ein bewusst gewählter Mix, der unabhängige Detailhändler, Einkäufer aus Europa und darüber hinaus sowie Entscheidungsträger anspricht, die Qualität, Vielfalt und Auswahl suchen. Die frühe Resonanz aus der Branche zeigt uns, dass wir den richtigen Ton getroffen haben.» Die erste Ausgabe der Basilia Jewellery & Watch Fair vereint mehr als 400 Aussteller unter dem Motto «City Under Construction» - gegliedert in immersive Viertel und Bezirke, die die Vielfalt der internationalen Schmuck- und Uhrenbranche widerspiegeln. Über die MCH Group

Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk für globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen wie die Art Basel Shows in Basel, Hong Kong, Paris, Miami Beach und Katar sowie national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC2 und expomobilia bietet individuelle Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie über die Kreation bis zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zürich. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA. Media Contact Informa Markets Senior Marketing & Communications Manager | Jewellery Fairs Ronny Pang | +852 3187 5743 | ronny.pang@informa.com Informa Markets Marketing & Communications Manager | Jewellery Fairs Marie Feliciano | +852 3752 8340 | marierose.feliciano@informa.com MCH Group AG

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