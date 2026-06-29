Emittent / Herausgeber: BÖAG Börsen AG
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme
PRESSEMITTEILUNG
Düsseldorf/Hamburg/Hannover, 29. Juni 2026 - Die BÖAG Börsen AG, Trägergesellschaft der Börsen in Düsseldorf, Hamburg und Hannover, übernimmt 100 Prozent der Geschäftsanteile an der vwd TransactionSolutions AG (vwdTS). Das in Frankfurt ansässige Unternehmen gehört zu den führenden IT-Dienstleistern mit Spezialisierung im Betrieb elektronischer Handelsplattformen.
"Die vwdTS gehört seit vielen Jahren zu unseren engsten Partnern, auf deren Erfahrung und sichere Infrastruktur wir uns verlassen können", sagt Sven Marxsen, Vorstandsmitglied der BÖAG Börsen AG. "Mit der Übernahme gewinnen wir umfangreiches Know-how im technischen Betrieb unserer Handelsplätze und können diese zukünftig noch aktiver und flexibler gestalten. Damit ergänzen wir unser Portfolio in idealer Weise", fügt Hendrik Janssen, Vorstandsmitglied der BÖAG Börsen AG, hinzu.
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.