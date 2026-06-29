Seiden Law LLP ("Seiden Law"), Rechtsbeistand von Herrn Leak Yim, einem kambodschanischen Staatsbürger, und seiner Familie, gibt bekannt, dass beim US-Bundesbezirksgericht in Washington, D.C., ein Antrag auf eine gerichtlich angeordnete Beweiserhebung gestellt wurde, um die falschen und irreführenden Informationen aufzudecken, die zu einer ungerechtfertigten Strafverfolgung von Herrn Yim in Thailand geführt und bewirkt haben könnten, dass er gegenüber dem Kongress zu Unrecht mit Betrugszentren in Asien in Verbindung gebracht wurde.

28 U.S.C. 1782 ("1782") sieht wirksame Mittel zur Beweiserhebung vor und berechtigt einen Antragsteller, in den USA Beweismittel zu beschaffen, um internationale Verfahren zu unterstützen. Seiden Law, eine US-amerikanische Kanzlei mit umfangreicher Erfahrung in Verfahren nach 1782, hat diesen Antrag eingereicht, um die Vorlage von Dokumenten und die Abgabe eidesstattlicher Aussagen von Personen in den USA zu erzwingen, die Aufschluss über die Umstände der jüngsten Maßnahmen gegen Herrn Yim geben sollen.

"Herr Yim und seine junge Familie sind offenbar Opfer von Schuldzuweisung durch bloße Assoziation und politischer Verfolgung", erklärte Robert Seiden, Managing Partner der Kanzlei Seiden Law und federführender Anwalt, der Herrn Yim in seinem Bemühen um Gerechtigkeit vertritt.

Wie aus dem Antrag nach 1782 hervorgeht, wird die weltweite Kampagne, die Herrn Yim und seine Familie diffamiert hat, seit September 2025 von Medienunternehmen und Journalisten in Abstimmung mit der thailändischen Regierung vorangetrieben.

"Herr Yim ist in keinem Land jemals wegen einer Straftat verurteilt worden und verabscheut illegale Cybercrime-Zentren in Asien. Gegen Herrn Yim bestehen auch keine Sanktionen", ergänzte Seiden. "Er ist der Sohn eines der Gründer der modernen Demokratie Kambodschas, lebte mehr als ein Jahrzehnt in Amerika, diente ehrenhaft im kambodschanischen Militär, führt das Immobiliengeschäft seiner Familie und finanziert medizinische Versorgung und Lebensmittel für Menschen in Not." Seine Unterstützung von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen, die Schaffung Tausender regulärer Arbeitsplätze in ganz Südostasien sowie seine großzügigen Spenden für wohltätige Zwecke darunter das Kambodschanische Rote Kreuz, Katastrophenhilfe und Einrichtungen der pädiatrischen Gesundheitsversorgung kann Herr Yim durch entsprechende Belege nachweisen. Dennoch haben die Medien nie darüber berichtet. Stattdessen verschärft die Berichterstattung die Notlage von Herrn Yim, seiner thailändischen Ehefrau und ihrem kleinen Kind, indem sie Herrn Yim als Kriminellen darstellt ohne jegliche Beweise, ohne Gerichtsverfahren, ohne Verurteilung und ohne gerichtlich festgestellte Tatsachen. Herr Yim weist diese Vorwürfe der Medien vollumfänglich zurück, da sie falsch und unbegründet sind, und hat dem thailändischen Gericht Beweise für seine Unschuld vorgelegt.

Sollte dem Antrag von Herrn Yim nach 1782 (Aktenzeichen: 1:26-mc-00095-ACR) stattgegeben werden, würde dies die Sicherung von Dokumenten und eidesstattlichen Aussagen ermöglichen, die Aufschluss darüber geben können, warum Herr Yim zu Unrecht in den ursprünglichen Entwurf des Gesetzentwurfs H.R. 5490 des US-Repräsentantenhauses aufgenommen und anschließend wieder daraus entfernt wurde. Zudem soll aufgedeckt werden, wer dahinterstand und welche Motive diese Personen verfolgten. Die erlangten Beweise werden belegen, dass Herr Yim in Thailand zum Opfer wurde.

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