Warum steigen die Renditen trotz sinkender Inflationserwartungen? Wie entwickeln sich Inflation und Leitzinsen in den USA? Welche Rolle wird Kevin Warsh künftig für die Zinspolitik spielen? Ist der Zinserhöhungszyklus in Europa bereits abgeschlossen?
In Blickpunkt Zins gehen Dr. Thomas Strobel (Investmentstratege der UniCredit Bank GmbH) und Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen bei onemarkets by UniCredit) regelmäßig auf die wichtigsten Entwicklungen rund um Zinsen, Inflation und Notenbanken ein - kompakt, verständlich und mit Blick auf die Implikationen für Anleger:innen.
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Blickpunkt Zins: Fed im Wandel - steigen die Renditen weiter? - YouTube
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