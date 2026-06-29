Die Fondsgesellschaft KanAm Grund hat bekannt gegeben, den offenen Immobilienfonds Leading Cities Invest geordnet aufzulösen. Es handelt sich um den ersten offenen Immobilienfonds seit der Finanzkrise 2008, der endgültig geschlossen wird. Das Fondsvermögen soll schrittweise an Anleger ausgezahlt werden. Die Krise bei offenen Immobilienfonds geht in eine neue Runde. So hat die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH vergangene Woche mitgeteilt, die Verwaltung des Sondervermögens Leading cities ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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