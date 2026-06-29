SpaceX hat vor Kurzem den Rekord für das volumen- und bewertungsmäßig größte IPO aller Zeiten aufgestellt. Nach dem Abklingen der anfänglichen Euphorie, die Börsengänge häufig begleitet, rückt die Aktie nun in mehrere Indizes auf, die vor allem bei ETF-Anlegern stark gefragt sind. Für Anleger mit Sparplänen besteht dennoch kein Grund zur Sorge.• SpaceX wird heute in den MSCI World und den MSCI All Country World Index (ACWI) aufgenommen.• Am 6. Juli dürfte die Aktie in den Nasdaq 100 aufsteigen.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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