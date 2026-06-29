Beim US-Brennstoffzellen-Spezialisten Bloom Energy ist es an den internationalen Handelsplätzen zu einem heftigen Kursbeben gekommen. Das Papier des Unternehmens, das im Segment der dezentralen Energieerzeugung über Festoxid-Brennstoffzellen aktiv ist, rutschte nach einer rasanten Aufwärtsbewegung im Zuge einer massiven Marktkorrektur um über 22 Prozent ab. An den europäischen Börsen notiert die Aktie im aktuellen Handelsverlauf stabilisiert bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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