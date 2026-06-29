München (ots) -Unter Vorsitz des CSU-Landtagsabgeordneten Steffen Vogel hat die Enquete-Kommission Bürokratieabbau neue Handlungsempfehlungen entwickelt. Diese richten sich unmittelbar an die öffentliche Verwaltung. Das Ziel: Weniger Bürokratie und mehr Bürgernähe durch besseres Führungsverhalten und reformierte Aus- und Fortbildungen.Steffen Vogel, Vorsitzender der Enquete-Kommission Bürokratieabbau:"Wir brauchen in Ämtern und Behörden einen umfassenden Kulturwandel und das geht nur mit dem richtigen Mindset. Führungskräfte sollen keine Mikro-Manager sein, sondern müssen ihren Mitarbeitern Entscheidungsräume geben. Leadership, Führungs-Kommunikation und Selbstreflexion gehören in der Aus- und Fortbildung noch stärker verankert. Wenn wir Praxisnähe, Verständlichkeit und Entscheidungsnähe leben, wird Bürokratieabbau zu einem selbstverständlichen Dauerläufer."Alfred Grob, Vorsitzender des Arbeitskreises für Fragen des öffentlichen Dienstes:"Bereits in der Ausbildung muss die Nutzung von Ermessensspielräumen ein wichtiger Fokus sein. Oft lassen Gesetze mehrere Entscheidungsmöglichkeiten zu. Diese Spielräume sollten wir konsequent zugunsten der Bürgerinnen und Bürger nutzen. Entscheidungsfreude und Pragmatismus sollten auch bei dienstlichen Beurteilungen eine viel größere Rolle spielen."Dr. Alexander Dietrich, Mitglied der Enquete-Kommission Bürokratieabbau:"Fort- und Weiterbildungen sollen keine Theoriestunden sein, sondern reale Verwaltungsprobleme behandeln. Ob Bürokratie-Labore oder Praxiswerkstätten: Es geht darum, konkrete Verfahren zu analysieren und gemeinsam Vereinfachungsvorschläge zu entwickeln. Auch KI-Kompetenzen gehören stärker in die Aus- und Fortbildung, denn sie sind echte Booster für effiziente und schnelle Entscheidungen standardisierter Verfahren."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6304066