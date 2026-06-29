Berlin (ots) -Noch bis einschließlich 15. Juli 2026 ist die Bewerbung für den Deutschen Arbeitsschutzpreis (DASP) 2027 möglich. Die Auszeichnung wird in vier Kategorien vergeben: Prämiert werden vorbildliche strategische, betriebliche, kulturelle und persönliche Lösungen rund um Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit. Jede Kategorie ist mit einem Preisgeld von 10.000 Euro dotiert. In Deutschland ansässige Unternehmen aller Größen und Branchen sowie Einzelpersonen können sich unter www.deutscher-arbeitsschutzpreis.de bewerben. Die Preisverleihung unter der Schirmherrschaft von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas findet am 21. April 2027 in Berlin statt.Die maßgeschneiderte Digitalisierung von Sicherheitsprozessen im Bausektor, eine wegweisende Sicherheitslösung für die Arbeit an Überlandleitungen, ein vorbildliches Modell für nachhaltig verankerten Arbeitsschutz in der Pflege - Maßnahmen wie diese sind in der Vergangenheit mit dem Deutschen Arbeitsschutzpreis ausgezeichnet worden. Unternehmen aller Größen und Branchen, aber auch Einzelpersonen haben überzeugende Konzepte realisiert, um sich und ihre Beschäftigten bestmöglich zu schützen. Ziel ist es auch in diesem Jahr wieder, Ideen zu finden, die helfen, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden und Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern.Eine Teilnahme lohnt sich. Die vorgestellten Konzepte sind inspirierend und im Idealfall für möglichst viele Unternehmen adaptierbar. Prämiert werden vier vorbildlich entwickelte und gelebte Lösungen:- in der Kategorie "Strategisch": weitreichende Managementlösungen- in der Kategorie "Betrieblich": kreative, innovative Lösungen auf Betriebsebene- in der Kategorie "Kulturell": verhaltens- und verhältnisändernde Maßnahmen- in der Kategorie "Persönlich": Maßnahmen, die Sicherheit und Gesundheitsschutz der einzelnen Beschäftigten betreffenDie Einreichungen werden von einer unabhängigen Jury aus Wirtschaft, Politik, Verbänden und Wissenschaft geprüft, zwölf Konzepte werden für eine Auszeichnung nominiert. Am 21. April 2027 wird der Deutsche Arbeitsschutzpreis in einem festlichen Rahmen in Berlin verliehen. Erst dort erfolgt die Bekanntgabe der vier Gewinnerinnen und Gewinner.Der Deutsche Arbeitsschutzpreis ist eine Initiative der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) als Plattform zur Stärkung des betrieblichen Arbeitsschutzes in Deutschland. Der DASP ist ein Ausdruck der Wertschätzung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die für den Arbeitsschutz zuständigen Ministerien der Länder (vertreten durch den Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik) und den Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV).Link zur Website: www.deutscher-arbeitsschutzpreis.dePressekontakte:Geschäftsstelle der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz (NAK)Susanne Bühler, Tel. 030/51548-4543, E-Mail: buehler.susanne@baua.bund.deBundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)Pressestelle, Tel.: 030/18 527 21 90, E-Mail: presse@bmas.bund.deLänderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI)Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und KlimaschutzPressestelle, Tel.: 0351/564-80600, E-Mail: presse@smwa.sachsen.deDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Pressestelle, Tel.: 030/13001-1414, E-Mail: presse@dguv.deWettbewerbsbüro Deutscher Arbeitsschutzpreisc/o 3c Creative Communication Concepts GmbHAndreas ChuliaDestouchesstraße 6880796 MünchenTel.: +49/89/322 993-76E-Mail: info@deutscher-arbeitsschutzpreis.dePressekontakt:Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaftenund der Unfallversicherungsträger der öffentlichen HandGlinkastraße 40, 10117 BerlinPressesprecher Stefan BoltzTel.: +49 30 13001-1414E-Mail: presse@dguv.dehttps://www.dguv.deHinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachtenSie bitte unsere Datenschutzerklärung.Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/6304055