Losheim am See (ots) -Ein Gebrauchtwagen ist meist günstiger als ein vergleichbares Neufahrzeug. Zudem sind bestimmte Modelle überhaupt nur noch aus zweiter Hand verfügbar. Diese und andere Gründe sprechen für die Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs.Geht es um die Kriterien, die bei der Anschaffung wichtig sind, steht die Sicherheit an erster Stelle. Das ist das klare Ergebnis des aktuellen KÜS Trend-Tacho. So geben 79 % der Befragten an, dass eine erfolgreiche technische Prüfung des Fahrzeugs sehr wichtig ist. Für 20 % ist sie wichtig, nur für 1 % weniger wichtig. Niemand der Befragten gab an, dass dieses Kriterium nicht wichtig sei. Ähnlich deutlich fällt das Ergebnis der Befragung hinsichtlich der Hauptuntersuchung (HU) aus: Eine frisch durchgeführte HU ist für 70 % der befragten Personen sehr wichtig, für 28 % wichtig und nur für 2 % weniger wichtig. Auch hier gab niemand an, dass der Nachweis einer erfolgreich unmittelbar vor dem Fahrzeugverkauf durchgeführten HU nicht wichtig sei.Im Vergleich zu diesen beiden Kriterien ist die Frage der raschen Verfügbarkeit etwas weniger bedeutsam. Sie ist für 43 % sehr wichtig, für die Hälfte der befragten Personen wichtig und für 6 % weniger wichtig. 1 % gibt an, dass ihnen dies ausdrücklich nicht wichtig sei. Auch zeigen die im Rahmen des KÜS Trend-Tacho befragten Personen eher wenig Markenbewusstsein. Nur 28 % finden es sehr wichtig, dass der "neue Gebrauchte" aus dem Portfolio eines bestimmten Herstellers stammt. Für 46 %, also knapp die Hälfte, ist das wichtig, für 22 % weniger wichtig. Unwichtig finden dies 4 % der Befragten."Der Gebrauchtwagenkauf zeugt von Preisbewusstsein. Gespart wird aber nicht an der Sicherheit. Auch die Bedeutung der Hauptuntersuchung für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist den Interessenten für ein Fahrzeug aus zweiter Hand sehr bewusst. Das ist ein erfreuliches Ergebnis des aktuellen KÜS Trend-Tacho", erklärt KÜS-Hauptgeschäftsführer Peter Schuler.Der Trend-Tacho wird für die KÜS und das Fachmagazin kfz-betrieb von Wolk & Nikolic After Sales Intelligence GmbH (Köln) erstellt. Es handelt sich um eine Online-Befragung von 1.000 Personen. Zielpersonen sind Pkw-Fahrer, die im Haushalt für Fragen rund um das Auto mitverantwortlich sind. Die Befragung wurde im Mai 2026 durchgeführt. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse erfolgt mit den KBA-Daten (Bestandsanteile Pkw-Marken, Alterssegmente).Über KÜSDie KÜS ist in Deutschland seit 1991 als Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation amtlich anerkannt. Mit rund 8.000 Untersuchungsstellen, 1.800 Prüfingenieurinnen und Prüfingenieuren sowie rund fünf Millionen Fahrzeuguntersuchungen pro Jahr ist die KÜS ein gefragter Dienstleister mit ausgeprägter Kompetenz in Fahrzeugsicherheit und Mobilität. Das Dienstleistungs-Portfolio reicht von amtlichen Fahrzeuguntersuchungen und Sachverständigen-Tätigkeiten (Schadengutachten, Wertgutachten) über Schulungsangebote bis hin zu IT-Lösungen.Zur KÜS-Unternehmensgruppe gehören die KÜS als Überwachungsorganisation, die KÜS Technik GmbH als Technischer Dienst der KÜS, die KÜS DATA GmbH mit eigenem Hochleistungs-Rechenzentrum für maximale Datensicherheit, die KÜS Akademie GmbH für die Aus- und Weiterbildung, die KÜS Automotive GmbH für Fahrzeuggutachten sowie die KÜS Service GmbH mit Expertise u. a. in Arbeitssicherheit und Datenschutz.Als expandierender Spezialist für Verkehrssicherheit stellt sich die KÜS konsequent den Anforderungen einer Mobilität, die sich aktuell rasant verändert.Pressekontakt:KÜSPresse & UnternehmenskommunikationTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116601/6304077