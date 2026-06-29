Hannover (ots) -- Viel Zulauf beim Hauptaktionswochenende von einfach heiraten am bislang wärmsten Wochenende des Jahres- Weit mehr als 5.000 Paare lassen sich rund um den 26.6.26 an insgesamt 370 Feierorten bundesweit segnen oder kirchlich trauen- Nächster Termin steht schon fest: Im kommenden Jahr wird einfachheiraten rund um den 2.7.27 stattfindenHannover (29. Juni 2026). An insgesamt 370 Feierorten in ganz Deutschland haben sich am vergangenen Wochenende viele Paare bei der bundesweiten Aktion einfachheiraten segnen oder kirchlich trauen lassen. Nach ersten Hochrechnungen haben insgesamt weit mehr als 5.000 Paare Gottes Segen für ihre Liebe zugesprochen bekommen.Ob am Wasser, im Garten, im Flughafen oder auf der Skischanze, im Riesenrad oder im UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte: viele Paare wählten für diesen besonderen Tag in ihrem Leben einen Ort, der für sie besondere Bedeutung hat. Am bislang heißesten Wochenende des Jahres waren auch die kühlen Kirchen sehr beliebt, die für die Aktion vielerorts festlich geschmückt waren."An diesem Wochenende feierte die Liebe ein Fest. Es war so berührend zu sehen, wie Paare, die teilweise schon lange Jahre zusammen sind, noch einmal Ja zueinander gesagt - und ganz spontan ihr Glück unter Gottes Segen gestellt haben. Ich glaube, dass dieser Segen - Gottes Jawort zu uns - die Menschen in diesen verunsichernden Zeiten in ihrem Vertrauen zueinander stärkt. Man könnte auch sagen: auf das irdische Ja das himmlische Amen. Ich wünsche allen Paaren von Herzen, dass sie einander immer wieder als kostbares Geschenk annehmen können und ihre Liebe sie trägt, in guten wie in schlechten Zeiten", sagt die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Kirsten Fehrs.Die Aktion richtet sich an Paare, die ihre Beziehung unter Gottes Segen stellen möchten - ohne lange Vorbereitungszeit, hohen organisatorischen Aufwand oder große Kosten. Neben Segnungen waren unter bestimmten Voraussetzungen auch evangelische kirchliche Trauungen möglich."Die große Beteiligung von Gemeinden, Pfarrpersonen und Ehrenamtlichen sowie die professionelle Vorbereitung in den Teams vor Ort, zeigt, welches Potenzial in einer abgestimmten gesamtkirchlichen Zusammenarbeit liegt", sagt Pfarrerin und Koordinatorin Anne Brisgen vom Zentrum für evangelische Gottesdienst- und Predigtkultur (ZfGP). "Unser Ziel ist weniger eine bestimmte Zahl zu erreichen, sondern möglichst vielen Paaren einen unkomplizierten Zugang zu kirchlicher Trauung oder Segnung zu ermöglichen", so Brisgen weiter.Auch im kommenden Jahr wird es die Möglichkeit geben, bei einfachheiraten dabei zu sein, die Aktion findet dann rund um den 2.7.27 statt. "Wir freuen uns schon jetzt darauf, auch im nächsten Jahr wieder die besonderen Geschichten von Paaren und deren Liebe unter den Segen Gottes zu stellen - und das an so einem schönen Datum. Das ist schon jetzt ein echtes Highlight im Kalender", sagt Anne Brisgen. "Ein Segen verändert nicht alle Umstände des Lebens, aber er erinnert daran, dass niemand seinen Weg allein gehen muss."Weitere Informationen unter www.einfachheiraten.info.Hintergrund:Die Idee zu einfachheiraten entstand in der Kasualagentur Segen Servicestelle der evangelischen Landeskirche Bayern (ELKB) und wurde 2023 erstmals umgesetzt. Im vergangenen Jahr beteiligten sich neben der ELKB auch die evangelischen Landeskirchen von Hessen-Nassau (EKHN) und Kurhessen-Waldeck (EKKW) an der Aktion und erreichten zusammen mehr als 1.450 Paare an rund 100 Orten. Erstmals wurde einfachheiraten in diesem Jahr gemeinsam von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und zwölf Landeskirchen durchgeführt.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/6304073