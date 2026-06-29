Bad Wimpfen (ots) -Im Alltag ist zuverlässiger Schutz und Frische gefragt. Genau das bietet das "Cien Deospray Fresh Pink (24h)" für Frauen, dem die Ökotest-Redaktion in der aktuellen Ausgabe (07/2026) die Bestnote "Sehr gut" bescheinigt. Das vegane Deodorant mit anerkannter "Veganblume"-Zertifizierung punktet mit sehr guten Inhaltsstoffen und einer nachgewiesenen 24-Stunden-Wirkdauer. Für nur 75 Cent pro 200 Milliliter (Grundpreis: 3,75 Euro/l) zählt es zudem zu den günstigsten Produkten im Test.Auch Männer erhalten beim Griff zum Lidl-Deo zuverlässigen Schutz und hohe Qualität in einem. So überzeugt das "Cien Men Deodorant Polar Fresh (24h)" in der aktuellen Ausgabe von Ökotest ebenfalls auf ganzer Linie und wird mit "sehr gut" bewertet. Mit sehr guten Inhaltsstoffen und "Veganblume"-Zertifizierung bietet es nachgewiesenen 24-Stunden-Schutz - auch an heißen Sommertagen. Der Preis überzeugt: Mit nur 75 Cent pro 200 Milliliter (Grundpreis: 3,75 Euro/l) zählt es zu den Preis-Leistungs-Siegern.Bei hohen Temperaturen braucht auch der Garten regelmäßige Erfrischung. Mit dem "Parkside Flexi-Gartenschlauchset, 30 Meter Länge" wird das Gießen der Pflanzen zum Kinderspiel. Die aktuelle Stiftung Warentest (Ausgabe 07/2026) bewertet das Lidl-Set als "gut" (Note 2,1) und lobt den günstigen Preis von 57 Cent pro Meter sowie die gute Stabilität, Handhabung und Funktion des dehnbaren Textilschlauchs. Damit ist der Parkside-Schlauch unter den Textilschläuchen der Preistipp der Stiftung Warentest.Auch im Sommer bietet Lidl beste Qualität zu fairen Preisen - sowohl im Near-Food- als auch im Non-Food-Bereich.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6304067