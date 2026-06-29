Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Wirtschaftswachstum im Euroraum wurde für das erste Quartal 2026 unerwartet nach unten korrigiert, das nun mit -0,2% Q/Q geschrumpft ist, so Christian Reuter von der NORD/LB in der aktuellen Ausgabe von "Economic Adviser".Zwar sei das auf die notorisch volatilen irischen Daten zurückzuführen und sollte von daher nicht überbewertet werden. Da es sich aber um ein erstes Quartal handle, habe das doch Auswirkungen auf das zu erwartende Jahreswachstum. Zudem handle es sich im Wesentlichen noch um ein "Friedensquartal" - der Euroraum gehe also auf schwachem Fuß in eine schwierige Zeit. Die ersten unmittelbaren Auswirkungen des Iran-Krieges bzw. der Schließung der Straße von Hormus seien in den Makrodaten inzwischen angekommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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