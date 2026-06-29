Linz (www.anleihencheck.de) - Der Inflationsdruck dürfte aufgrund des Krieges im Nahen Osten weiterhin hoch bleiben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hoffnungen auf ein baldiges Ende durch die Unterzeichnung von Abkommen würden immer wieder durch gegenseitige Angriffe der Kriegsparteien ein jähes Ende finden. Zweitrundeneffekte könnten in den nächsten Monaten die US-Inflation erneut anheizen. Die Fronten zwischen der FED und dem US-Präsident Trump könnten sich in den nächsten Monaten ebenfalls verhärten. Entgegen Trumps Wünschen habe die Notenbank den Leitzins zuletzt bei 3,50 bis 3,75% belassen. Sollte Trumps Willen tatsächlich durchgesetzt werden, könnte dies zu einem massiven Vertrauensverlust an den Märkten führen und der Dollar könnte an seiner aktuellen Stärke einbüßen. (29.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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