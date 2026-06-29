FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen haben sich am Montag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,02 Prozent auf 127,45 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,85 Prozent.

Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten wirkten sich nicht auf den Anleihemarkt aus. Trotz mehrerer Angriffe während der eigentlich geltenden Waffenruhe gehen die USA von weiteren Gesprächen mit dem Iran in den kommenden Tagen aus. Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: "Es wurde nichts abgesagt." Die Aussicht auf eine Einigung im Iran-Krieg und die fallenden Ölpreise hatten die Anleihekurse in der vergangenen Woche gestützt. Schließlich wurden so die Inflationserwartungen gedämpft und auch die Aussicht auf weitere Leitzinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank (EZB).

Im Blick der Märkte steht das EZB-Notenbanktreffen im portugiesischen Sintra. Präsidentin Christine Lagarde wird dort ihre Eröffnungsrede halten. In Spanien hat die Jahresinflationsrate im Juni bei 3,6 Prozent verharrt. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang auf 3,4 Prozent erwartet. Die Inflationszahlen für den gesamten Währungsraum werden am Mittwoch veröffentlicht. Die Notenbank strebt für den gesamten Währungsraum auf mittlere Sicht eine Rate von 2 Prozent an./jsl/la/zb