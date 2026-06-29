© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USAAbbVie hat eine wichtige Empfehlung der europäischen Arzneimittelbehörde erhalten. Damit rückt eine neue Therapie gegen schweren Haarausfall näher.Der Pharmakonzern AbbVie hat einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Erweiterung seines Europa-Geschäfts erreicht. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur (CHMP) hat eine positive Stellungnahme für Upadacitinib, vermarktet als Rinvoq, zur Behandlung von Erwachsenen und Jugendlichen mit schwerer Alopecia areata abgegeben. Die endgültige Entscheidung der Europäischen Kommission wird in den kommenden Monaten erwartet. Alopecia areata ist eine Autoimmunerkrankung, die zu teilweisem oder vollständigem …
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