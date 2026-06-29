Der Wettlauf um den Milliardenmarkt beginnt Am 1. Januar 2027 fällt der Startschuss für eine der größten Reformen der privaten Altersvorsorge in Deutschland. Mit dem neuen staatlich geförderten Altersvorsorgedepot (AV-Depot) hält der Kapitalmarkt endgültig Einzug in die Altersvorsorge. ETFs, Investmentfonds und weitere Wertpapierlösungen sollen künftig mit staatlichen Zuschüssen und steuerlichen Vorteilen den langfristigen Vermögensaufbaüfördern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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