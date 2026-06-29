DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VONOVIA SE 17/27 MTN DE000A19BXXX 30.06.2026 HZE/EOT
VONOVIA SE 18/28 MTN DE000A19UXXX 30.06.2026 HZE/EOT
VONOVIA SE 19/27 MTN DE000A2R8XXX 30.06.2026 HZE/EOT
VONOVIA SE MTN 21/27 DE000A3E5XXX 30.06.2026 HZE/EOT
VONOVIA SE MTN 21/28 DE000A3MPXXX 30.06.2026 HZE/EOT
VONOVIA SE MTN 22/28 DE000A3MQXXX 30.06.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VONOVIA SE 17/27 MTN DE000A19BXXX 30.06.2026 HZE/EOT
VONOVIA SE 18/28 MTN DE000A19UXXX 30.06.2026 HZE/EOT
VONOVIA SE 19/27 MTN DE000A2R8XXX 30.06.2026 HZE/EOT
VONOVIA SE MTN 21/27 DE000A3E5XXX 30.06.2026 HZE/EOT
VONOVIA SE MTN 21/28 DE000A3MPXXX 30.06.2026 HZE/EOT
VONOVIA SE MTN 22/28 DE000A3MQXXX 30.06.2026 HZE/EOT
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