DJ BA: Arbeitskräftenachfrage im Juni weiterhin schwach

DOW JONES--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist nach Aussage der Bundesagentur für Arbeit (BA) auch im Juni schwach gewesen. Der von ihr erhobene BA-X-Stellenindex stagnierte auf dem Niveau des Vormonats von 103 Punkten. Im Juni 2025 lag der Index bei 100 Punkten. "Insgesamt bewegt sich der BA-X seit über einem Jahr um den Jahresdurchschnitt von 2015, der als Referenzwert festgelegt wurde", teilte die BA mit.

Trotz der insgesamt weiter schwachen Arbeitskräftenachfrage zeige sich in immer mehr Branchen ein zumindest leichtes Stellenplus im Vergleich zum Vorjahr. Über dem Vorjahr rangierten vor allem die Stellenmeldungen aus dem Öffentlichen Bereich, gefolgt von Banken, Finanzen und Versicherungen, dem Gesundheitswesen, dem Baugewerbe sowie dem Verarbeitenden Gewerbe.

Die größten prozentualen Rückgänge verzeichnen die Wirtschaftszweige Information und Kommunikation und das Gastgewerbe, gefolgt von den Sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen sowie Pflege und Soziales.

In absoluten Zahlen ist der größte Rückgang in der Zeitarbeit zu konstatieren. Im Juni waren demnach jeweils 11 Prozent des Bestands an gemeldeten Stellen dem Verarbeitenden Gewerbe, dem Bereich Gesundheit, Pflege und Soziales sowie den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen zuzurechnen. Jeweils 10 Prozent stammten aus dem Öffentlichen Bereich sowie dem Handel. 8 Prozent kamen aus dem Baugewerbe. 21 Prozent der gemeldeten Arbeitsstellen gingen auf Zeitarbeitsunternehmen zurück.

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DJG/hab/thl

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June 29, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)

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