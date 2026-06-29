Brandenburg (ots) -Der Landrat von Oberspreewald-Lausitz, Alexander Erbert (CDU), hat die Eröffnung des Fünf-Seen-Verbundes in der Lausitz als "historischen Meilenstein" für die Region bezeichnet.Erbert sagte im rbb24 Inforadio, auf die nun entstandene Seenkette sei er "richtig stolz": "Wir haben rund dreißig Jahre Strukturwandel hinter uns, und beginnend mit der grundsätzlichen Idee, die schon aus den 1960er-Jahren stammt, aus ehemaligen Tagebaurestlöchern Seen zu machen, ist bis zum heutigen Tage die Seenkette geworden."Das Lausitzer Seenland könne sein Potenzial als Touristenmagnet jetzt viel besser entfalten: "Wir haben traditionell viele Menschen, die als Radtouristen unterwegs sind, auch Tagesgäste." Mit dem Seenverbund wolle man die Touristen dazu bewegen, auch länger zu bleiben. "Ansonsten bleibt es aber bei der Zielgruppe, dass wir aus Berlin, Brandenburg und Sachsen, aber in den letzten Jahren auch vermehrt aus Tschechien Touristen haben." Zusätzlich fasse man nun den Markt in Polen ins Auge, so Erbert.Der Fünf-Seen-Verbund in der Lausitz besteht aus fünf großen Seen: dem Senftenberger, dem Geierswalder, dem Partwitzer, dem Sedlitzer und dem Großräschener See.Das vollständige Interview zu Nachhören: Seenverbund für die Lausitz: Landrat hofft auf Touristen | rbb24 Inforadio (https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2026/06/29/fuenf-seen-verbund-lausitz-eroeffnung-kanal-schiffbar.html)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/6304147