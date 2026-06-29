Hannover (ots) -Anlässlich ihres 100-jährigen Jubiläum blickt die Vergölst GmbH in diesem Jahr auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück und möchte gleichzeitig Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Daher engagiert sich der Dienstleister für Reifen und Autoservice langjährig gemeinsam mit der Initiative Artenglück für Waldaufforstungen, Blühwiesen, Moorrenaturierungen und professionelle Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen. In diesem Jahr wird der Mix durch zwei Projekte im Bereich Umweltbildung an Schulen erweitert.Im Jubiläumsjahr rückt zudem erstmalig das Thema "Wissensweitergabe" in den Fokus der Umweltaktivitäten - diesmal am Standort der Vergölst Zentrale: Unter dem Motto "100 Jahre - 100 Hände für die Artenvielfalt" wurden auf dem Gelände der IGS Badenstedt sowie der Käthe-Kollwitz-Schule in Hannover praxisnahe Workshops mit Schülern umgesetzt, die Naturerleben, Handwerk und Umweltbildung miteinander verbinden sollen. Dabei legten die Schüler gemeinsam mit Felix Schulze-Varnholt, Gründer von Artenglück, und ihren Lehrkräften neue Lebensräume für Insekten auf ihren Schulhöfen an: Hochbeete, Insektenhotels, Blühinseln und Vogelhäuser.Naturschutz zum Anfassen"Ganz nebenbei lernten die Schüler, welche wichtige Rolle Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co. für unser Ökosystem spielen, wie ökologische Zusammenhänge funktionieren und warum Artenvielfalt kein abstraktes Thema ist, sondern direkt vor der eigenen Haustür beginnt. Vor allem aber erfuhren sie: Naturschutz kann Spaß machen - wenn man ihn selbst gestaltet. Für mich sind Umweltbildungsprojekte und die Zusammenarbeit mit Kindern ein echtes Highlight in meinem Alltag und bereiten mir immer sehr viel Freude", berichtet Schulze-Varnholt.Auch die Schüler waren mit Begeisterung bei der Sache: "Wir haben dank der Unterstützung von Vergölst in diesem Jahr gemeinsam mit einem Wahlkurs den Innenhof unseres Schulgeländes zu einem Outdoor-Klassenzimmer umgestaltet, in dem sich jeder Besucher - ob Mensch, Insekt oder Vogel - gleichermaßen wohlfühlen soll. Der Kurs war im Vorfeld sehr gefragt: Man merkt einfach, dass die Schüler sich freuen, wenn sie sich zwischen den klassischen Fächern wie Mathe oder Deutsch bewegen und mit ihren Händen etwas Neues erschaffen können. Auch für meine Kollegin und mich, die den Kurs gemeinsam leiten, ist dieses Projekt eine Herzensangelegenheit, in der wir sehr aufgehen. Im weiteren Verlauf des Kurses werden wir den Innenhof nun weiter ausbauen, pflegen und für verschiedene Unterrichtszwecke nutzen", erzählt Maren Schirok, Lehrerin an der IGS Badenstedt.200.000 Quadratmeter Natur seit 2021Geschäftsführerin Frauke Wieckberg betont, dass die Umweltbildungstage keine Einzelprojekte, sondern Teil eines langfristigen Engagements seien: "Als deutsches Traditionsunternehmen liegen uns die nachwachsenden Generationen natürlich sehr am Herzen. Dabei spielt der Schutz von Klima und Artenvielfalt eine große Rolle - für eine Welt, die in der Zukunft noch lebenswert für Mensch und Tier ist. Wir engagieren uns daher bereits seit fünf Jahren für verschiedene Naturprojekte in ganz Norddeutschland und haben über die Jahre eine Gesamtfläche von mehr als 200.000 Quadratmetern Natur zusammen mit lokalen Partnern und Vereinen neu gepflanzt oder durch professionelle Pflegemaßnahmen langfristig erhalten. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Artenglück einen verlässlichen Partner mit viel Expertise in den Bereichen Naturschutz und Artenvielfalt an Bord haben und freuen uns auch über unsere Jubiläumsjahr hinaus auf viele gemeinsame Projekte."Darüber hinaus erhält Vergölst 2026 die langjährige Blühwiese bei Schneverdingen und fördert die Pflege von 100.000 Quadratmetern aufgeforsteter Waldfläche in der Lüneburger Heide.Pressekontakt:Marcel SchasseTeamleitung Content & KommunikationContinental-Plaza 1, 30175 Hannovermarcel.schasse@vergoelst.deOriginal-Content von: Vergölst GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63105/6304151