Nagarro hat eine Unternehmenszusammenführungsvereinbarung mit Persistent Systems unterzeichnet. Persistent beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Barübernahmeangebot zu einem Preis von 81,00 EUR pro Nagarro-Aktie zu lancieren. Der Angebotspreis impliziert eine Prämie von ca. 94% gegenüber dem dreimonatigen volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) und liegt 8% über unserem vorherigen Kursziel von 75,00 EUR, was unsere Ansicht bestätigt, dass Nagarro erheblich unterbewertet war. Die Transaktion markiert einen klaren Wandel von Nagarros früherer Haltung gegenüber dem Kapitalmarkt, gestützt durch den Vorstand und Ankeraktionär Dürschmidt ihre Anteile anzudienen, und nach Abschluss ein Delisting vorzunehmen. Wir erhöhen unser Kursziel auf 81,00 EUR (alt: 75,00 EUR) und stufen unsere Empfehlung auf VERKAUF herab, da das Angebot nun den Aktienkurs begrenzt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nagarro-se
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