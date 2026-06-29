Die Aktie von Nagarro legte nach Bekanntgabe des Übernahmeangebots kräftig zu und notiert am Montag aktuell bei 77,20 €. Gegenüber dem Kurs vor der Offerte entspricht das einem Plus von rund +82%. Damit stellt sich für Anleger die Frage, ob das Angebot von 81 € je Aktie angemessen ist oder noch Nachbesserungen möglich sind. Persistent Systems legt Übernahmeangebot vor Am 26. Juni unterzeichneten Nagarro und der indische IT-Dienstleister Persistent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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