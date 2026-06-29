Anleger gehen seit Monaten in Scharen von Bord des Build Your Dreams-Schiffes. Der Kurs der BYD-Aktie hat sich seit seinem Allzeithoch im Mai 2025 mehr als halbiert und fällt zum Wochenbeginn auf ein neues 2-Jahrestief. Warum verabschieden sich Anleger massenhaft vom einstigen Highlfyer der Autobranche und ist es die richtige Entscheidung? Eine ungünstige Kombination Die Kursmisere der BYD-Aktie ist einer ungünstigen Kombination aus fundamentalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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