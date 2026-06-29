Nach der Hitze kommen die Blitze. Für die kommenden Tage sind teils heftige Gewitter angesagt. Drei Apps sollen euch rechtzeitig vorher warnen. Rekordhitze und dann Abkühlung. Das geht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch fast immer mit Gewitter einher. Für die kommenden Tage sind deutschlandweit zum Teil heftige Gewitter angesagt, dazu Starkregen, Windböen und punktuell auch Hagel. Und die Gewitter kommen häufig schneller, als man denkt. Allein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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