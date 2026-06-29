EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 - 8. Zwischenmeldung

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



29.06.2026 / 11:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 -

8. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt.

In der Zeit vom 22. Juni 2026 bis zum 26. Juni 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 41.719 Aktien erworben.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl der Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 22.06.2026 9.500 70,9546 XETA 23.06.2026 8.219 71,0130 XETA 24.06.2026 8.000 73,0115 XETA 25.06.2026 8.000 74,1575 XETA 26.06.2026 8.000 74,4657 XETA

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschließlich 26. Juni 2026 erworben wurden, beträgt 435.146 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.