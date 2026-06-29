Olpe (ots) -Der Armaturenspezialist SCHELL aus Olpe kann eine besondere Auszeichnung verbuchen: Beim German Brand Award wurde das Unternehmen gleich doppelt prämiert. In der Kategorie "Excellent Brands - Heating & Bathroom" erhielt SCHELL den Titel "Winner" und unterstrich damit erneut seine Position als starke, international anerkannte Marke. Weiter wurde die SCHELL App für die digitale Armaturengeneration E² mit "Gold" in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Communication - Digital Solutions & Apps" ausgezeichnet. Die Gewinne des renommierten Awards bestätigen den Qualitätsanspruch und die Innovationskraft von SCHELL. Die Auszeichnungen wurden im Rahmen der German Brand Award Show am 25. Juni 2026 in Berlin überreicht.Seit seiner Gründung im Jahr 1932 steht SCHELL für Qualität, Verlässlichkeit und technologische Führungskraft. Als Weltmarktführer für Wassermanagement-Systeme und Eckventile sowie international agierender Spezialist für Armaturen und digitale Lösungen zum Erhalt der Trinkwasserhygiene setzt SCHELL neue Maßstäbe in der Sanitärtechnik. Mit über 800 Millionen weltweit installierten Eckventilen und einer Präsenz in mehr als 80 Ländern zeigt das Unternehmen, wie Tradition und Innovation Hand in Hand gehen. Bereits 2018 wurde SCHELL mit dem German Brand Award als starke Marke ausgezeichnet. Mit dem erneuten Sieg in gleich zwei Kategorien untermauert das Unternehmen seine kontinuierliche Markenstärke und beweist erneut, dass es zu den Vorreitern der Branche gehört.Der German Brand Award zählt zu den reichweitenstärksten Marketingpreisen im deutschsprachigen Raum und genießt mit Teilnehmenden aus 18 Ländern internationalen Stellenwert. Die Auszeichnungen werden von einer Fachjury aus Marketingexpertinnen und -experten vergeben und gelten als Anerkennung für herausragende Markenarbeit.SCHELL als "Winner"-MarkeDie Auszeichnung in der Kategorie "Excellent Brand - Heating & Bathroom" stellt eine besondere Anerkennung für die Markenführung und den international anerkannten Ruf von SCHELL dar. Als Weltmarktführer setzt das Unternehmen neben beständiger Produktqualität auch auf langfristige Partnerschaften mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern. SCHELL steht für Produktlösungen, die Trinkwasserhygiene, Ressourceneffizienz und Nutzerkomfort vereinen. Das dreifach starke Portfolio - bestehend aus digitalen Systemlösungen, Objektarmaturen sowie Eckventilen und Geräteanschluss-Armaturen - unterstützt Kunden bei allen Anforderungen. Das hat auch die Jury des German Brand Awards erkannt und würdigte bei der diesjährigen Preisverleihung insbesondere die klare Positionierung als Vorreiter in der Sanitärbranche sowie die Fähigkeit, Tradition und digitale Innovation zu verbinden.Gold für digitale Exzellenz"Besonders stolz sind wir auf die zweite Auszeichnung, den Gold-Award für unsere SCHELL App, die wir eigens für unsere digitale Armaturengeneration E² entwickelt haben, um den Fachhandwerkern die Inbetriebnahme der Armaturen zu erleichtern", fasst Andrea Bußmann, Geschäftsführerin Vertrieb, Marketing und Personal bei SCHELL zusammen.Die SCHELL App ermöglicht das schnelle Einrichten von Stagnationsspülungen, die zuverlässige Dokumentation und einen umfassenden Überblick über Sanitärräume und Armaturen. Dank werkseitig verbautem Bluetooth lassen sich die Armaturen in Sekundenschnelle einrichten und steuern. Bei den Waschtisch-Armaturen unterstützen drei Betriebsmodi die schnelle Einstellung: "Wasser sparen", "Strom sparen" und "Komfort". Der elektronische Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC E² ist für stark frequentierte Sanitärräume ausgelegt und bietet praktische Funktionen wie wassersparenden Stadionbetrieb oder Geruchsverschluss-Spülung. Spüldauer und Intervalle sind per SCHELL App wählbar.Doch SCHELL bleibt nicht stehen: So plant das Unternehmen, weitere Armaturen in die E²-Welt einzubinden - ein klares Bekenntnis zu kontinuierlicher Innovation.Ein Blick in die ZukunftDie doppelte Auszeichnung beim German Brand Award 2026 verdeutlicht, was SCHELL seit 1932 ausmacht: Qualität, Innovation und nachhaltige Lösungen. Sie ist eine Bestätigung, dass SCHELL mit seinen Produkten den Nerv der Zeit trifft und die Bedürfnisse der Nutzer bestmöglich umsetzt.Pressekontakt:SCHELL GmbH & Co. KGBirgit Munz02761 - 8920birgit.munz@schell.euOriginal-Content von: SCHELL GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153464/6304176