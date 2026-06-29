© Foto: OpenAISüdkoreas Exporte könnten im Juni um 61 Prozent steigen. Der KI-Boom treibt Samsung und SK Hynix - Daten folgen am 1. Juli.Südkoreas Exporte dürften im Juni das stärkste jährliche Wachstum seit fast fünf Jahrzehnten verzeichnet haben, da die Halbleiterlieferungen im Zuge eines Booms globaler KI-Investitionen neue Rekorde brachen, wie eine Reuters-Umfrage am Montag ergab. Die Exporte der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens, die als Indikator für den Welthandel gilt, stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 61 Prozent, wie die mittlere Schätzung von 13 von Reuters befragten Ökonomen ergab. Das wäre ein noch höherer Wert als die 53,4 Prozent im Mai und das stärkste Wachstum seit Oktober 1978. Die …
Enthaltene Werte: US7960502018,US78392B1070Den vollständigen Artikel lesen
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