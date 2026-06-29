Advanced Micro Devices oder kurz AMD steht ein wenig im Schatten des schier übermächtigen Nvidia-Konzerns.Dabei hat das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Clara in der Vergangenheit einige Anstrengungen unternommen, aus diesem langen Schatten zu treten. Die Anfang Mai veröffentlichten Quartalszahlen und der mitgelieferte Ausblick auf das laufende Quartal wussten zu überzeugen und bestätigten den Erfolg der Anstrengungen. AMD trotzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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