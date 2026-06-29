Der Volkswagen-Konzern steht vor einer radikalen Restrukturierung, die den Autobauer in den Grundfesten erschüttert. Im Rahmen des Sanierungsprogramms "Zielbild 2030" plant das Management einen drastischen Sparkurs, um auf den globalen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Vorzugsaktie reagierte im heutigen Handelsverlauf mit spürbarem Verkaufsdruck, verlor 2,80 Prozent an Wert und rutschte auf ein neues Tief von 72,28 Euro.Schockwellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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