POS-Transaction in Own Shares -2

DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 29-Jun-2026 / 10:01 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 29 June 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 22 June 2026 to 26 June 2026: Aggregate information: Date Venue Volume-weighted average price Aggregated Highest price per Lowest price per (pence per share) volume share (p) share (p) 22 June 2026 LSE 147.2383p 34,223 150.0000p 145.8000p 23 June 2026 LSE 141.1775p 31,990 142.8000p 139.6000p 24 June 2026 LSE 143.7628p 36,000 145.8000p 142.0000p 25 June 2026 LSE 146.2849p 35,257 148.0000p 144.6000p 26 June 2026 LSE 143.8917p 36,000 145.8000p 141.0000p
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,093,917 of its Ordinary Shares in treasury and has 296,647,659 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 296,647,659 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Number of ordinary shares Transaction price Time of transaction Transaction reference Trading purchased (GBp share) (UK Time) number venue 22 June 2026 562 146.60 08:14:41 00400419735TRLO1 XLON 22 June 2026 531 148.40 08:17:18 00400421948TRLO1 XLON 22 June 2026 538 148.40 08:18:47 00400423451TRLO1 XLON 22 June 2026 563 149.00 08:37:23 00400436861TRLO1 XLON 22 June 2026 282 149.20 09:00:24 00400450521TRLO1 XLON 22 June 2026 313 149.20 09:00:24 00400450522TRLO1 XLON 22 June 2026 552 148.60 09:02:38 00400452999TRLO1 XLON 22 June 2026 547 148.40 09:02:38 00400453000TRLO1 XLON 22 June 2026 281 148.00 09:02:41 00400453039TRLO1 XLON 22 June 2026 554 150.00 09:08:22 00400459636TRLO1 XLON 22 June 2026 526 149.80 09:08:22 00400459640TRLO1 XLON 22 June 2026 533 149.00 09:28:50 00400482336TRLO1 XLON 22 June 2026 560 148.80 09:30:22 00400484216TRLO1 XLON 22 June 2026 514 149.20 09:48:48 00400501988TRLO1 XLON 22 June 2026 1056 148.40 09:57:16 00400508145TRLO1 XLON 22 June 2026 534 148.20 10:09:43 00400522038TRLO1 XLON 22 June 2026 525 147.80 10:09:43 00400522039TRLO1 XLON 22 June 2026 534 146.60 10:10:39 00400522958TRLO1 XLON 22 June 2026 150 146.20 10:59:56 00400561007TRLO1 XLON 22 June 2026 407 146.20 10:59:56 00400561008TRLO1 XLON 22 June 2026 557 146.20 10:59:56 00400561009TRLO1 XLON 22 June 2026 556 146.20 10:59:56 00400561010TRLO1 XLON 22 June 2026 557 146.20 10:59:56 00400561011TRLO1 XLON 22 June 2026 521 146.20 11:07:13 00400561401TRLO1 XLON 22 June 2026 559 146.60 11:21:46 00400562336TRLO1 XLON 22 June 2026 560 146.40 11:22:09 00400562355TRLO1 XLON 22 June 2026 517 146.60 11:32:05 00400562571TRLO1 XLON 22 June 2026 517 146.60 11:32:05 00400562572TRLO1 XLON 22 June 2026 1066 147.40 12:05:57 00400564001TRLO1 XLON 22 June 2026 537 147.00 12:08:39 00400564093TRLO1 XLON 22 June 2026 1060 146.80 12:08:40 00400564094TRLO1 XLON 22 June 2026 530 146.80 12:08:40 00400564095TRLO1 XLON 22 June 2026 32 146.40 12:15:35 00400564229TRLO1 XLON 22 June 2026 500 146.40 12:15:35 00400564230TRLO1 XLON 22 June 2026 533 146.60 12:40:46 00400564737TRLO1 XLON 22 June 2026 200 146.80 14:13:22 00400567400TRLO1 XLON 22 June 2026 586 147.00 14:20:16 00400567643TRLO1 XLON 22 June 2026 644 147.00 14:31:44 00400568211TRLO1 XLON 22 June 2026 205 146.80 14:31:44 00400568213TRLO1 XLON 22 June 2026 1602 147.40 14:47:14 00400569198TRLO1 XLON 22 June 2026 555 147.20 14:54:29 00400569661TRLO1 XLON 22 June 2026 1224 147.20 14:54:29 00400569662TRLO1 XLON 22 June 2026 317 147.20 14:54:29 00400569663TRLO1 XLON 22 June 2026 528 147.00 14:54:52 00400569689TRLO1 XLON 22 June 2026 531 147.00 14:55:16 00400569714TRLO1 XLON 22 June 2026 514 147.00 14:56:12 00400569753TRLO1 XLON 22 June 2026 515 147.00 14:59:44 00400569935TRLO1 XLON 22 June 2026 514 146.80 15:02:35 00400570070TRLO1 XLON 22 June 2026 513 146.80 15:02:35 00400570071TRLO1 XLON 22 June 2026 523 146.60 15:02:41 00400570077TRLO1 XLON 22 June 2026 1071 147.40 15:07:02 00400570288TRLO1 XLON 22 June 2026 532 146.80 15:14:22 00400570676TRLO1 XLON 22 June 2026 543 146.60 15:17:28 00400570895TRLO1 XLON 22 June 2026 563 146.40 15:30:07 00400571557TRLO1 XLON 22 June 2026 527 146.20 15:32:26 00400571728TRLO1 XLON 22 June 2026 1124 145.80 15:42:06 00400572124TRLO1 XLON 22 June 2026 1117 146.60 15:59:03 00400573414TRLO1 XLON 22 June 2026 101 146.60 16:04:23 00400574094TRLO1 XLON 22 June 2026 455 146.60 16:04:23 00400574095TRLO1 XLON 22 June 2026 555 146.20 16:06:38 00400574252TRLO1 XLON 23 June 2026 512 142.20 08:00:25 00400679716TRLO1 XLON 23 June 2026 234 142.20 08:29:38 00400697673TRLO1 XLON 23 June 2026 554 141.60 08:30:22 00400698113TRLO1 XLON 23 June 2026 166 141.60 08:42:02 00400705503TRLO1 XLON
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June 29, 2026 05:01 ET (09:01 GMT)
DJ POS-Transaction in Own Shares -2-
23 June 2026 140 141.60 08:42:02 00400705504TRLO1 XLON 23 June 2026 544 141.20 08:42:02 00400705505TRLO1 XLON 23 June 2026 560 141.20 08:42:02 00400705506TRLO1 XLON 23 June 2026 560 141.20 08:42:02 00400705507TRLO1 XLON 23 June 2026 522 141.00 08:45:49 00400708316TRLO1 XLON 23 June 2026 529 140.60 09:04:40 00400722389TRLO1 XLON 23 June 2026 563 139.80 09:21:33 00400734808TRLO1 XLON 23 June 2026 562 139.80 09:21:33 00400734809TRLO1 XLON 23 June 2026 692 140.80 10:10:39 00400767834TRLO1 XLON 23 June 2026 51 140.80 10:10:39 00400767835TRLO1 XLON 23 June 2026 400 141.40 10:15:58 00400771685TRLO1 XLON 23 June 2026 12 141.40 10:15:58 00400771686TRLO1 XLON 23 June 2026 58 141.40 10:15:58 00400771687TRLO1 XLON 23 June 2026 560 141.20 10:18:18 00400773198TRLO1 XLON 23 June 2026 200 141.60 10:46:36 00400798298TRLO1 XLON 23 June 2026 669 141.80 10:47:16 00400798793TRLO1 XLON 23 June 2026 179 141.80 10:47:16 00400798794TRLO1 XLON 23 June 2026 197 142.20 11:10:35 00400807693TRLO1 XLON 23 June 2026 2716 141.80 11:10:35 00400807694TRLO1 XLON 23 June 2026 525 141.60 11:15:03 00400807786TRLO1 XLON 23 June 2026 514 141.20 11:28:26 00400808510TRLO1 XLON 23 June 2026 555 140.60 11:32:32 00400808702TRLO1 XLON 23 June 2026 521 140.20 12:05:10 00400810294TRLO1 XLON 23 June 2026 1124 140.60 12:20:58 00400810634TRLO1 XLON 23 June 2026 539 140.40 12:27:41 00400810784TRLO1 XLON 23 June 2026 800 140.40 14:00:44 00400813918TRLO1 XLON 23 June 2026 2132 140.20 14:00:44 00400813919TRLO1 XLON 23 June 2026 563 140.00 14:00:50 00400813925TRLO1 XLON 23 June 2026 439 139.60 14:29:20 00400814691TRLO1 XLON 23 June 2026 113 139.60 14:29:20 00400814692TRLO1 XLON 23 June 2026 494 140.60 14:46:21 00400815866TRLO1 XLON 23 June 2026 909 140.40 14:46:22 00400815874TRLO1 XLON 23 June 2026 658 140.40 14:46:22 00400815875TRLO1 XLON 23 June 2026 182 141.40 14:55:53 00400816559TRLO1 XLON 23 June 2026 279 141.80 15:10:02 00400817679TRLO1 XLON 23 June 2026 2182 141.60 15:10:03 00400817681TRLO1 XLON 23 June 2026 1084 141.60 15:25:08 00400818689TRLO1 XLON 23 June 2026 1114 141.40 15:31:08 00400819074TRLO1 XLON 23 June 2026 557 141.40 15:31:08 00400819075TRLO1 XLON 23 June 2026 557 141.40 15:31:08 00400819076TRLO1 XLON 23 June 2026 2225 141.40 15:31:08 00400819077TRLO1 XLON 23 June 2026 557 141.80 16:08:14 00400822364TRLO1 XLON 23 June 2026 268 142.20 16:15:12 00400823118TRLO1 XLON 23 June 2026 502 142.20 16:15:12 00400823119TRLO1 XLON 23 June 2026 573 142.80 16:17:33 00400823312TRLO1 XLON 23 June 2026 6 142.80 16:19:49 00400823464TRLO1 XLON 23 June 2026 838 142.60 16:19:49 00400823465TRLO1 XLON 24 June 2026 1074 142.00 09:03:51 00401066596TRLO1 XLON 24 June 2026 830 142.60 09:03:51 00401066598TRLO1 XLON 24 June 2026 488 143.00 09:04:00 00401066937TRLO1 XLON 24 June 2026 470 143.00 09:08:30 00401074972TRLO1 XLON 24 June 2026 103 143.00 09:08:30 00401074973TRLO1 XLON 24 June 2026 73 142.60 09:09:42 00401077419TRLO1 XLON 24 June 2026 500 142.60 09:09:42 00401077420TRLO1 XLON 24 June 2026 572 142.60 09:09:42 00401077421TRLO1 XLON 24 June 2026 572 142.80 09:15:32 00401087966TRLO1 XLON 24 June 2026 536 142.60 09:16:05 00401089047TRLO1 XLON 24 June 2026 208 143.40 10:02:15 00401185300TRLO1 XLON 24 June 2026 268 143.40 10:02:15 00401185302TRLO1 XLON 24 June 2026 547 143.60 10:09:39 00401203139TRLO1 XLON 24 June 2026 547 143.40 10:23:24 00401233145TRLO1 XLON 24 June 2026 1641 143.00 10:25:32 00401238488TRLO1 XLON 24 June 2026 578 143.00 10:31:44 00401252701TRLO1 XLON 24 June 2026 543 142.80 11:00:29 00401308310TRLO1 XLON 24 June 2026 1060 142.60 11:46:48 00401309793TRLO1 XLON 24 June 2026 1085 142.40 11:49:43 00401310196TRLO1 XLON 24 June 2026 1085 142.20 12:16:03 00401311107TRLO1 XLON 24 June 2026 400 142.20 12:16:53 00401311160TRLO1 XLON 24 June 2026 173 142.20 12:16:53 00401311161TRLO1 XLON 24 June 2026 184 142.60 14:11:21 00401316082TRLO1 XLON 24 June 2026 383 142.60 14:11:21 00401316083TRLO1 XLON 24 June 2026 566 142.60 14:11:21 00401316084TRLO1 XLON 24 June 2026 1123 142.40 14:15:20 00401316420TRLO1 XLON 24 June 2026 114 142.40 14:15:20 00401316421TRLO1 XLON 24 June 2026 569 142.40 14:15:20 00401316422TRLO1 XLON 24 June 2026 380 142.40 14:15:23 00401316438TRLO1 XLON 24 June 2026 1296 143.00 14:34:05 00401317539TRLO1 XLON 24 June 2026 559 142.80 14:34:57 00401317607TRLO1 XLON 24 June 2026 356 142.80 14:35:29 00401317696TRLO1 XLON 24 June 2026 1144 142.60 14:35:30 00401317698TRLO1 XLON 24 June 2026 1077 142.40 14:41:27 00401318351TRLO1 XLON 24 June 2026 141 142.40 14:41:27 00401318352TRLO1 XLON 24 June 2026 1122 144.20 14:55:40 00401319764TRLO1 XLON 24 June 2026 575 144.00 15:00:35 00401320316TRLO1 XLON 24 June 2026 184 144.00 15:28:12 00401323646TRLO1 XLON 24 June 2026 1364 145.00 15:32:22 00401324139TRLO1 XLON 24 June 2026 780 145.60 15:57:42 00401326548TRLO1 XLON 24 June 2026 3417 145.80 15:59:46 00401326778TRLO1 XLON
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June 29, 2026 05:01 ET (09:01 GMT)